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港股報跌科技股逆市升　日圓失6算專家料未跌夠＋澳央行大幅加息澳元滙價波動

股市 18:50 2022/06/07

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港股跌市收場，恒指跌122點收報21531點。匯市成為焦點之一，日圓跌穿6算，專家預料跌勢未止。另外，澳洲央行大幅加息超市場預期，澳元兌美元抽升後走勢反覆。留意歐洲央行（ECB）於本周四議息結果會否令市場意外。速覽今日新聞精點↓↓

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欄名 : ET新聞精點

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