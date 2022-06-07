港股午後急下挫恒指跌195點　澳洲央行大幅加息至0.85厘超預期

港股午後急下挫，恒生指數現跌逾200點，失守21500點關。澳洲央行宣布大幅加息50基點至0.85厘，超出市場所預期的0.6厘。速覽今早新聞精點↓↓

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4.澳洲央行大幅加息至0.85厘超預期【詳情】

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==6月6日（星期一）==

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【個股走勢】

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