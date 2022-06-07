在當前複雜的宏觀經濟形勢下，我們認為，做好以下四個平衡將會是信貸持續加力、有效發力的關鍵。

一是穩存量與擴增量的平衡。信貸發力，首先需要確保穩住存量，避免對存量貸款抽貸、斷貸，特別是對於受疫情衝擊嚴重的行業和企業而言。穩存量，是信貸發力的一個重要的前提條件，不然很可能會拆東牆補西牆，降低信貸發力的有效性。在穩住存量的基礎上，擴增量才能更有現實意義，主要應包括城投平台基建投資信貸需求，以及普惠金融項下新增的小微企業信貸需求。

二是重點領域與薄弱環節的平衡。重點領域方面，綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建應是信貸發力的關鍵方向。其中，綠色發展和科技創新是調結構的重點環節，央行已出台專項再貸款支持工具。能源保供和水利基建是當前經濟運行中的重點環節，前者意在引導PPI同比下行，緩解企業成本壓力，後者則是基建投資穩增長的一個重點領域，同時也有助於開展以工代賑。薄弱環節方面，針對小微企業的支小再貸款規模無疑需要持續擴大，支持工具也亟需持續創新。

三是去杠杆、穩槓桿與加槓桿的平衡。整體來看，適當提高宏觀槓桿率、加強逆週期調節，是應對當前挑戰的必要選擇。財務可持續的企業特別是大型國有企業，應作為加杠槓桿的主要主體；居民家庭部門則應以穩槓桿為主。一方面，支持企業合理融資需求，加大民企融資支持力度，對經營暫遇困難的企業不盲目抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產融資平穩有序，幫扶企業經營儘快回歸正軌。針對出現一定問題的房企，也需給出實質性的解決方案，以提振市場信心。對優質企業兼併重組出險企業或項目，也需積極提供融資支持。另一方面，有必要就居民按揭需求提供足夠信貸支持，支持剛需和改善購房消費，穩住房地產市場的基本盤。

四是金融系統與實體經濟的平衡。中國人民銀行數據顯示，1至4月企業貸款利率為4.39%，同比下降0.25個百分點。今年4月，新發放普惠小微企業貸款利率5.24%，處於歷史較低水平。5月20日公佈的5年期以上LPR較上月下降15個基點，後期實體融資成本仍有望下降。在防範重大金融風險的前提下，持續推動降低企業的綜合融資成本，落實金融機構向實體經濟的持續合理讓利也是保障信貸有效發力的關鍵要素之一。