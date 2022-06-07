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【配股集資】樂享一度瀉逾四成並觸發市調機制　以折讓13%配售1.92億股、籌約6億元　另主席朱子南以同樣價格認購同等數量股份

股市 10:52 2022/06/07

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【配股集資】樂享折讓13%配售1.92億股、籌約6億元　另主席朱子南以同樣價格認購同等數量股份

樂享 （06988） 配售1.92億股，每股配售股份3.14元，較昨日收市價3.6元折讓約12.8%，佔公司已發行股本的約8.81%及佔經認購擴大已發行股本的約8.09%，籌約6億元。

樂享開市跌11%報3.2元，其後一直向下，一度更瀉四成，低見2.07元，並於10時49分09秒觸發市調機制，截至10時52分，成交額為10.2億元。

公司擬利用其收取的認購所得款項淨額扶持海外電商業務的快速發展，以擴大規模及鞏固市場地位。

另外，董事會主席、執行董事、 行政總裁及控股股東朱子南透過旗下ZZN. Ltd.以同樣價格認購同等數量股份，而朱子南旗下ZZN. Ltd.和Laurence mate. Ltd持股總額配股後約38.23%減少至約29.42%，並將於認購完成後增加至經認購擴大的已發行股本的約35.14%。

公司股價昨升7.1%，創逾1年高，而過去3個月更由低位1.69元回升超過1倍。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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編輯：姚卓然

樂享集團（06988） 港股 配股 集資
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