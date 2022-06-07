【ET財經早點1分鐘】美債息再升穿3厘 道指僅升16點 日圓創20年低 兌港元再跌穿6算

美債息再升穿3厘 道指僅升16點

道指曾升超過300點，但美國債價突然下跌，債息升穿3厘，拖累道指收市僅升16點，納指升幅亦縮至0.4%，美滙指數亦突破102關。

事實上，聯儲局6月已展開縮減資產負債表的計劃，將持續影響美國債市及美元滙價。

日圓創20年低 兌港元再跌穿6算

日圓創20年新低，兌美元低見132.01，兌港元跌穿6算，報5.95水平，由於美國債息突破3厘，與日本債息0.24厘差距擴大，拖累日圓滙價。

日本央行行長黑田東彥表示，仍然未有打算收緊貨幣政策，因為日本經濟仍需要更多時間來恢復，以及日本薪金缺乏足夠的增長。分析預期，日本央行若維持利率不變，日圓將會持續走軟。

中概股指數接力升5% 惟夜期轉跌123點

隨着滴滴退市以及傳出將可重新接受新用戶註冊，市場憧憬中國放寬互聯網監管，富途證券（美：FUTU）升近兩成，愛奇藝（美：IQ）升1成3，中概股指數急升半成，不過美股收市靠穩，夜期轉跌123點，阿里巴巴美股 (Alibaba, 美：BABA) 一度升穿100港元關口，收市僅較港股收市價微升。