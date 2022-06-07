【WWDC22】蘋果全新自家芯片M2登場　MacBook Air搶先搭載　售$9,499起（多圖）

▲ 全新的MacBook Air和13吋MacBook Pro將成為首兩款配備M2芯片的產品。（WWDC發布會截圖）

早於今年蘋果（Apple）「Peek Performance」春季發布會揭幕之先，已傳聞M2芯片即將推出，而這款備受關注的芯片，終在香港時間今（7日）凌晨的2022年全球開發者大會（WWDC）上正式登場，蘋果更宣布全新的MacBook Air及13吋MacBook Pro將率先搭載M2芯片。

【WWDC22】蘋果4大操作系統更新 iPhone鎖屏介面大翻新

【iMac】搭載新芯片？ 彭博：M3版iMac正開發中

蘋果全新的M2芯片採用第二代5納米製程技術製造，由200億電晶體組成，數量比M1芯片多出25%。額外的電晶體增強了整塊芯片的效能，其中記憶體控制器配備100GB/s 統一記憶體頻寬，比M1芯片高出50%。M2芯片配備多達24GB的快速統一記憶體，可應付更多複雜、繁重的工作。

相比M1芯片的性能，M2芯片配備比M1快18%的CPU，而在相同的耗電水平下，M2芯片的效能表現高M1芯片近2倍。蘋果指出，相較其他品牌的12核手提電腦，M2芯片只需花耗四分之一的電量，便可達到前者近90%的最高效能。在GPU效能方面，M2芯片採用全新的10核心，具有更大的快取記憶體，大幅提升圖像處理的性能。在相同的耗電水平下，M2芯片比上一代的效能，提升25%。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

MacBook Air有MagSafe 兼支援快充

蘋果在直播上公布，全新的MacBook Air和13吋MacBook Pro將成為首兩款配備M2芯片的產品。

是次亮相的MacBook Air將迎來全新設計，機身採用纖薄設計，厚度僅11.3毫米，重2.7磅，並提供銀色、太空灰、午夜暗色和星光色，共四色選擇。機身配有比以往更大的13.6吋Liquid Retina顯示器、1080p FaceTime HD相機，以及四揚聲器音響系統。當中最值得關注的是MagSafe充電重新回歸，而且支援快速充電，用户可選配 67W USB-C電源轉換器，最快可以30分鐘內充滿50%電。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

由於全新MacbBook Air和13吋MacBook Pro，以M2芯片為核心，故能夠比以往播放更多段4K和8K影片串流。電池使用時間亦比以往更長，最高分別可達18小時和20小時。

13吋MacBook Pro 支援100GB/s記憶體頻寬

同樣配備M2芯片的13吋MacBook Pro，採用8核心CPU和10核心GPU，亦支援多達24GB統一記憶體及100GB/s的記憶體頻寬。在《Affinity Photo》等應用程式中，處理RAW圖像的速度比上一代快近40%，與還未升級至配備蘋果芯片的型號相比，速度提升最高可達3.4倍。

▼ 點擊圖片放大 +2

售價方面，配備M2芯片的MacBook Air售價由9,499港元起；配備M2芯片的13 吋MacBook Pro售價由9,999港元起。今（7日）起正式接受訂購，並預計在下個月開始發貨。

【蘋果動向】為新iPad、MacBook鋪路 蘋果夥LG Display研可摺疊OLED顯示屏

記者：殷凱怡、曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：