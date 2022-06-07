【WWDC22】蘋果4大操作系統更新　iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）

蘋果（Apple）2022年全球開發者大會（WWDC）於今（7日）凌晨1時正式揭幕。今年蘋果一如既往公布四大操作iOS、iPadOS、watchOS、macOS系統更新。到底今年又有哪些新技術，就讓我們一文看清各大系統的重點更新！

【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？ 第一季由三星奪冠

【瀏覽器之爭】Safari全球用戶突破10億 調查：仍落後Google Chrome

iOS 16操作系統：

全新的iOS 16操作系統將會推出個人化鎖定介面（Lock Screen），官方提供多款時間字樣設計和顏色予用家選用，也允許用家按個人需要，在顯示時間的下方增設不同的小工具。另外，所有「通知」訊息將會改由由畫面底部而上展示。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

在「錢包」程式中，蘋果將推出先買後付功能「Apple Pay Later」，允許用家在付款後，將款項平均分成四期，並在其後的6個月內付款。蘋果表示，有關功能不涉及額外的分期費用或手續費。不過，目前相關功能僅開放予美國用戶。

另外，日後「錢包」程式將支援用家置入身份證。蘋果表示，為保障用戶私隱，應用程式只會按用戶設定，顯示部分資訊，如按身份證上資訊，只顯示用家「已滿21歲」，而非其實際年齡。

▼ 點擊圖片放大

watchOS 9操作系統：

蘋果近年也一直積極拓展健康市場，是次watchOS的更新也不例外，主打健康和運動。為幫助用家追蹤跑步效率，「健身」程式將會自動分析用家的跑步數據，包括「步幅」、「觸地時間」和「垂直振幅」。如偵測到用家的跑步姿勢不正確，以致消耗不必要或過多體力時，將會適時提醒。

另外，全新的「藥物」功能可協助用家管理和追蹤服用藥物的情況，允許建立藥物列表、設定時間表和提醒。在Apple Watch上的「藥物」程式，更可讓用家隨時隨地了解用藥情況。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

與此同時，watchOS 9帶來五個全新錶面，包括「陰曆」、「玩樂」、「都會」、「人像」和「天文」錶面。同時，當用家在iPhone啟動指定「專注模式」時，Apple Watch錶面亦會自動出現的相關模式的設定。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

macOS Ventura操作系統：

雖然蘋果確實公布了全新的macOS，但是次系統並非如傳聞中以「Mammoth」命名 ，而是名為「Ventura」。

macOS Ventura將推出「接手」功能，允許用家在iPhone或iPad或Mac上接通FaceTime通話後，在不用停止通話的前提下，將通話視窗自由切換切至其餘兩部裝置之一。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同時，macOS Ventura也會有全新的「相機接續互通」功能，可以讓Mac自動辨認及使用附近iPhone相機，允許用家在無需喚醒裝置的情況下，將iPhone後置鏡頭用作Mac的攝影鏡頭。

iPadOS 16操作系統：

一向主打讓設計、繪畫的創意工作變得更輕易的iPad亦迎來全新的協作程式「Freeform」。蘋果表示，靈活的畫布可以讓所有用家在同一時間查看、分享及協作，同時不需擔心佈局與頁面大小。是次的新程式將全面支援Apple Pencil，並於今年內正式加入至iPadOS 16中。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，「幕前管理」功能將為用家帶來全新的多工處理體驗。功能允許用家在iPad單一畫面中，檢視多個重疊的視窗。用家只需輕按滑鼠或觸控板，便可輕鬆切轉至不同視窗。

跨系統新功能：

Mac、MacBook、iPhone、iPad 和 Apple TV各裝置將迎來新的生物認證功能「PassKey」，以管理傳統的文字密碼。該功能必須利用用家的生物特徵數據作為密碼，當中包括現有的FaceID和TouchID。蘋果表示，PassKey由iCloud鑰匙圈存取保護，用家不必擔心密碼被洩露。

除此之外，四大系統的「郵件」程式將加入全新工具，允許用家在郵件送達至收件人郵箱前，取消已傳送的郵件，以及預先排定最佳時間傳送電郵等。用家亦可透過「稍後提醒」功能，自行設定在指定日期和時間重新顯示某郵件。

據蘋果官方公布指，上述的系統更新將於7月起推出Beta版予公眾用戶使用，而開發者用戶即可由即日起率先試用。

記者：殷凱怡、曾曉汶

【數碼身份證】英國將認可數碼身份證 無須出示實體證明即可進戲院

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：