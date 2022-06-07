【退休難】調查指港每月平均退休開支達13465元 按年增2成 想安穩退休要儲到呢個金額

香港生活指數高，不少人為求盡早享受退休生活，需要早早作出準備，原來所需金額相當驚人。香港財務策劃師學會於周一（6日）公布「香港退休開支指數，2021年受訪者的平均每月基本真實開支為13,465元，較2020年的11,467元，增加近2,000元。

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以上是項指數以2020年為基準年（指數為 100），2021年錄得的指數為117.4，換言之升幅達17.4%。



是次退休指數明顯上升，香港財務策劃師學會歸納三大原因：（一）基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜及肉類價格大幅上升；（二）調查時段疫情緩和刺激市民外出用膳及消費意慾；以及（三）政府消費券的蝴蝶效應。

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在退休儲蓄方面，學會假設60歲退休及壽命至85 歲，排除通脹等因素，簡單推算市民需要至少400萬元儲備，才足以過理想的退休生活。香港生活成本高，港人預早進行退休策劃及穩妥的資產配置是事在必行。



調查亦會就受訪者的收入來源、投資及理財習慣，以及退休信心等進行分析。調查發現，在疫情緩和下，退休人士日常開支增加，升幅最大類別包括家庭服務、供養家人、外出用膳等。

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該調查發現港人退休收入比例不理想，有四成港人(43%)退休收入不及退休前的一半。他們的被動收入亦偏低，個人儲蓄(81%)及强積金(30%)的依賴程度均高於整體水平(67%及 20%)。而退休生活素質方面，逾八成(83%)有透過物業投資或投資回報來支持退休支出的受訪者滿意退休生活，高於整體水平(74%)，可見退休滿意程度與擁有被動收入來源成正比。

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同時，逾半港人(51%)對退休後財務狀況感到警剔，而有採納專業理財意見感警剔者只佔 36%。「退休三寶」依舊認知度不足，年金(21%)、逆按揭(13%)及保單逆按(11%)分別名列榜末，距首位的股票(67%)少近半50%。



香港財務策劃師學會主席李澄幸表示：「為了提高公眾對退休策劃的重視程度以及更清楚了解現時退休人士的真實消費開支，學會在去年起委託專業研調公司對退休人士進行調查，收集他們的消費模式資料，並參考香港政府的物價指數，制定出全港首個的真實退休開支指數，供市民、業界及各機構參考。」

「香港退休開支指數」是香港首個按本地退休人士真實生活開支編定的指數，每年發佈一次，本港市民、政府機構、金融機構及金融從業員等可藉此掌握本地退休真實生活開支的變動。學會連續兩年委託專業研究機構 ｢尼爾森愛科（香港）有限公司)」，以電話訪問形式收集香港約300 位退休人士的生活開支等數據，通過分析及加權反映香港市民退休財務生活的真實面貌。

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記者：陳詠妍