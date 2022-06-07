復星醫藥逾12億元收購 新加坡腫瘤治療中心6成股權

復星醫藥(02196)作出海外投資。公司宣布，斥不超過約2.18億坡元即約12.4億元，收購持有新加坡私立腫瘤專科醫療中心Oncocare 60%股權。Oncocare 新加坡提供一站式多學科腫瘤篩查、診斷、藥物治療等醫療服務，以乳腺癌、肺癌和腸癌治療見長，在新加坡主要私立醫療中心共設有７間診所，其中包括新加坡唯一的私立婦女腫瘤醫療中心。該股中午報32.35元，上升1.4%。

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復星醫藥補充，Oncocare依託於當地健全的醫療體系、 快速的藥物上市審評機制、完善的保險支付系統和廣泛的藥物可及 ，以腫瘤免疫治療和腫瘤靶向治療為其特色及優勢領域 。收購完成後，將拓展集團醫療健康服務業務在東南亞地區的佈局，並有利於推動集團在腫瘤治療領域全方位解決能力的提升。 Onvovare亦將納入集團合併報表範圍。

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