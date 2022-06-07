【華潤電力836】新能源業務貢獻提升 潤電突破增長天花板

國盛報告指出，隨着新能源發電成本不斷降低，新能源發電有望成為未來的主力電源，而火電則充當調節性電源的角色。新能源發電轉型既符合產業方向，也符合國家「雙碳」遠期政策目標。「十四五」期間，傳統火電企業紛紛加大在新能源裝機方面的投入，風光發電在平價後醞釀倍數級的市場增長。

華潤電力（00836）預計在「十四五」期間力爭新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，2025年末可再生能源裝機佔比超過50%。結合公司2021年裝機量實際增長情況，該行預計未來4年公司風光裝機量增速較高，年複合增長率達到35%。長期來看，新能源發電有望持續貢獻收入，並改善公司盈利能力。而且，未來平價時代不再依賴補貼，預計公司大量應收補貼缺口有望在今年補齊，公司現金流將大幅改善。

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另一方面，長協煤比例提升鎖定煤價上行風險，潤電的火電業務盈利能力有望改善。公司市場電佔比逐年提高，2021年佔比達到71.5%，且市場電平均電價較標桿電價降幅不斷收窄，該行預計2022年公司火電市場電佔比將繼續提升，且整體市場電平均電價較標桿電價有望從折價3.4%轉為上浮，全年綜合銷售電價預計上漲。

考慮未來各業務發展空間、公司行業地位等估值因素，國盛證券認為公司合理市值為925 億元，折合每股19.24元，對應未來12個月預測市盈率為15倍，給予「買入」 評級。

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撰文：林衛