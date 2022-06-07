  • 29°C
香港時間 : 2022607日 (二) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華潤電力836】新能源業務貢獻提升 潤電突破增長天花板

股樓投資 11:00 2022/06/07

分享：

分享：

國盛報告指出，隨着新能源發電成本不斷降低，新能源發電有望成為未來的主力電源，而火電則充當調節性電源的角色。新能源發電轉型既符合產業方向，也符合國家「雙碳」遠期政策目標。「十四五」期間，傳統火電企業紛紛加大在新能源裝機方面的投入，風光發電在平價後醞釀倍數級的市場增長。

華潤電力（00836）預計在「十四五」期間力爭新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，2025年末可再生能源裝機佔比超過50%。結合公司2021年裝機量實際增長情況，該行預計未來4年公司風光裝機量增速較高，年複合增長率達到35%。長期來看，新能源發電有望持續貢獻收入，並改善公司盈利能力。而且，未來平價時代不再依賴補貼，預計公司大量應收補貼缺口有望在今年補齊，公司現金流將大幅改善。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一方面，長協煤比例提升鎖定煤價上行風險，潤電的火電業務盈利能力有望改善。公司市場電佔比逐年提高，2021年佔比達到71.5%，且市場電平均電價較標桿電價降幅不斷收窄，該行預計2022年公司火電市場電佔比將繼續提升，且整體市場電平均電價較標桿電價有望從折價3.4%轉為上浮，全年綜合銷售電價預計上漲。

考慮未來各業務發展空間、公司行業地位等估值因素，國盛證券認為公司合理市值為925 億元，折合每股19.24元，對應未來12個月預測市盈率為15倍，給予「買入」 評級。

【同場加映】青姐話：進入半年結 淡友竭一竭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 市盈率 買入 華潤電力（00836）

下一篇文章

【中海物業2669】安信：外拓發展進人收成期 中海物業享估值溢價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款