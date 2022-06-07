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【中海物業2669】安信：外拓發展進人收成期 中海物業享估值溢價

股樓投資 10:00 2022/06/07

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安信國際指出，中海物業（02669）2021年新增外拓合約面積為5,809萬平方米，按年大幅增長105%，基本上全部來自自然拓展，沒有併購。按照公司外拓項目的發展進情，該行估算至2025年時，在管面積有望超過5億平方米，對應的年複合增長率約20%。

另一方面，公司來自關聯方的管理項目亦是公司增長的另一來源。中國海外（00688）及中海宏洋（00081）是中海物業的關聯地產公司，中海系地產公司的銷售一直穩中有升，去年銷售額約3,695 億元，銷售面積約1,890 萬平方米。由於中海系的穩健性，加上其高綫級城市之定位策略，未來銷售之確定性較高，從而帶動中海物業的規模增長。在行業整合的背景下，作為央企頭部地產發展商，中海系的發展更為有利。

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此外，中海物業目標到2025年時，物業管理服務和增值服務部分收入比例將達到50:50，考慮到居民增值服務的毛利率較高，隨着其收入佔比的上升，對盈利增長起槓桿效應。公司現價相當於2022年預測市盈率約23倍，反映資本市場給予國企穩定性及資源掌控的溢價，中海系亦是有能力活到最後的地產集團之一，安信國際看好中海物業的長遠發展，建議投資者可逢低吸納。

【同場加映】青姐話：進入半年結 淡友竭一竭

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撰文：林衛

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物業管理股 港股 市盈率 中海物業（02669）

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