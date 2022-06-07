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【券商點睇】版權保護行業技術壁疊高 阜博具數據與客戶優勢

股樓投資 09:00 2022/06/07

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國泰君安推薦買入阜博集團（03738），並指公司為一家全球領先的在綫視頻內容保護服務供應商，向全球範圍內的娛樂公司提供版權保護SaaS服務，協助版權方識別潛在被侵權內容並降低因侵權導致的收入損失。由於版權保護行業技術壁壘高，阜博集團作為行業龍頭 具有數據和客戶優勢，我們看好阜博盈利的成長。

該行認為，國內版權意識不斷加強，公司來自中國區的收入得以大幅增長。國家政策層面在推動數字經濟發展的同時，着重強調「持續健康發展」的重要性；行業方面，2021年末中國網絡視聽節目服務協會公布了《網絡短視頻內容審核標準細則（2021）》以加強目前火熱的短視頻版權保護。受益於政策的支持，阜博集團中國區業務高速增長，2022年第一季內地業務的收入按年大增195%。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股，請按【見下頁

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公司於5月9日完成對粒子文化科技的收購事宜。粒子文化是國內頂尖的綜合視頻技術SaaS供應商，擁有國內頂級內容平台牌照。通過此次收購，阜博可直接擴大其與「優愛騰」在IPTV業務上的變現能力，同時拓展其與國內各大電信運營商、字節跳動等國內主流視頻媒體的合作關系。該行認為此次收購的完成將促進阜博的中國區業務進一步增長，並成為公司業績增長的核心力量。

【同場加映】青姐話：進入半年結 淡友竭一竭

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撰文：林衛

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買入 SaaS 港股 阜博集團（03738）

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