【開市9點半】滴滴出行退市啟示　互聯網監管尾聲？

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市值一度達800億美元，相當於6280億港元的滴滴出行（美：DIDI），終於落實美國退市，目前市值僅100億美元水平，在傳出網絡安全審查最快本周可結案後，並可註冊新用戶，股價隨即反彈，並帶動中概股氣氛好轉，投資界進一步憧憬，會否反映互聯網監管正式步入尾聲？畢竟內地力谷經濟復甦，而近年帶動內地經濟發展的互聯網巨企，正好在現時發力。

重點新聞：

1） 【滴滴退市】滴滴出行網絡安全調查據報最快本周結案 同期受查App率先重新接受開戶

2） 【互聯網監管】滿幫旗下應用程式恢復新用戶註冊

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4） 【香港零售】優之良品傳出結業 多家門市被發現未有營業

5） 【TWTR】馬斯克批Twitter對虛假帳戶解釋不足、「如同拒絕他的要求」 Twitter早段跌半成

6） 【煤氣停紅股】煤氣：提高股東回報時也要平衡市況、不回應會否再派紅股 料港今年燃氣銷售量增長1.5%

7） 【AMZN】亞馬遜股份1拆20今起生效、現升半成 入場費回落至1000港元以下

8） 【新股IPO】GOGOX據報成功通過聆訊 計劃於6月13日建簿

9） 【日圓滙價】日圓兌港元跌穿6算、一度低見5.96 創20年新低

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

港股ADR收市：

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美股收市情況：

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