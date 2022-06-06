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【大行看法】華爾街著名淡友警示企業盈利下調風險　大摩Michael Wilson：標指8月或跌至3400點

股市 23:00 2022/06/06

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華爾街著名淡友警示企業盈利下調風險　大摩Michael Wilson：標指8月或跌至3400點

華爾街著名淡友、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，企業盈利預測變弱可能為美股帶來逆風，預期股市會進一步下跌，直至於美股第二季業績期時觸底。他預期，標指於8月中下旬會跌至3400點，較現時水平仍有約18%的下行空間。

Michael Wilson指，沒有出現如經濟衰退般的明顯衝擊的情況下，企業下調盈利預測的速度緩慢，認為是次也一樣，這意味股市可能會徘徊在當前水平，直到第二季的業績期來臨，屆時下一段下跌可能開啟並結束。

市場憂慮美國聯儲局鷹派立場或為經濟帶來衰退，觸發資金拋售美股，而Michael Wilson對此準確預測。他預計，標指於8月中下旬會跌至3400點，提到標指成份股中權重最大的5%股票，中值仍較疫情前高出40%，而指數整體則高出17%。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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經濟 股票 指數 美股 美國聯儲局 標準普爾500指數

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