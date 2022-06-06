【復星系】復星醫藥斥12.4億港元收購新加坡腫瘤專科醫療中心6成股權　冀拓東南亞醫療健康服務佈局

▲ 【復星系】復星醫藥斥12.4億港元收購新加坡腫瘤專科醫療中心 冀拓東南亞醫療健康服務佈局

復星醫藥 （02196） 將斥資2.18億新加坡元（約12.4億港元）收購新加坡最大私立腫瘤專科醫療中心之一ONCOCARE MEDICAL的60%股份。

復星醫藥公告指，將斥資1.85億新加坡元（約10.6億港元）約向劉殿波收購51%ONCOCARE MEDICAL股份，再以合共3265萬新加坡元（約1.9億港元）向創始人有份的Singapore Mustard Seed、醫療中心資深在職醫生Chuah Yen Seong， Benjamin、Kevin Tay Kuang Wei及Wong Nan Soon收購9%股份。

復星醫藥指，收購完成後，將拓展集團醫療健康服務業務在東南亞地區的佈局，並有利推動集團在腫瘤治療領域全方位解決能力。

ONCOCARE MEDICAL在新加坡主要私立醫療中心共設有7間診所，其中包括新加坡唯一的私立婦女腫瘤醫療中心 。

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