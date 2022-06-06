【港交所持股】廣期所公布12項業務規則　個人客戶孖展帳戶資金門檻10萬人幣

▲ 【期貨】廣期所即日推12項業務規則

港交所 （00388） 以及內地多家期交所持股的廣州期貨交易所公布12項業務管理規則，即日（6月6日）生效。廣期所12項業務管理規則涉及交易、套利交易、異常交易行為、結算、風險、套期保值、實際控制關係賬戶、境外特殊參與者、指定存管銀行、做市商、期貨交易者適當性、以及期貨公司會員接受境外中介機構委託開展特定品種期貨交易等。

廣期所表示，個人客戶要參與交易前，需要在開通交易權限前連續5個交易日保證金賬戶餘額均不低於人民幣10萬元，另外需要符合以下標准：

具有累計不少於10個交易日且20筆及以上的境內交易場所的期貨合約或者期權合約仿真交易成交記錄；或者

近三年內具有10筆及以上的境內交易場所的期貨合約、期權合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄；或者

近三年內具有10筆及以上的認可境外成交記錄

設有日市、夜市交易時段

廣期所交易管理規則指出，期貨和期權每周設5個交易日（中國法定假期除外），交易日分為日盤與夜盤，共兩交易時段。日盤交易時段共3個小節，早上9：00至10：15、10：30至11：30及下午01：00至03：00。

廣期所去年4月掛牌成立，共設16項期貨交易品種，包括碳排放權、電力等能源價格改革產品，也包括中證商品指數、能源化工、飼料養殖、鋼廠利潤等商品指數類創新型品種，工業矽、多晶矽、鋰、稀土、鉑、鈀等與綠色低碳發展密切相關的產業特色品種，咖啡、高粱、秈米等具有粵港澳大灣區與「一帶一路」特點的區域特色品種，以及國際市場產品互掛類品種。

港交所擁有廣期所7%股份。內地4家現有期交所－上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所，以及平安保險 （02318） 各自持股15%。

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