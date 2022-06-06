【港交所持股】廣期所公布12項業務規則　個人客戶孖展帳戶資金門檻10萬人幣

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港交所 （00388） 以及內地多家期交所持股的廣州期貨交易所公布12項業務管理規則，即日（6月6日）生效。廣期所12項業務管理規則涉及交易、套利交易、異常交易行為、結算、風險、套期保值、實際控制關係賬戶、境外特殊參與者、指定存管銀行、做市商、期貨交易者適當性、以及期貨公司會員接受境外中介機構委託開展特定品種期貨交易等。
廣期所表示，個人客戶要參與交易前，需要在開通交易權限前連續5個交易日保證金賬戶餘額均不低於人民幣10萬元，另外需要符合以下標准：
設有日市、夜市交易時段
廣期所交易管理規則指出，期貨和期權每周設5個交易日（中國法定假期除外），交易日分為日盤與夜盤，共兩交易時段。日盤交易時段共3個小節，早上9：00至10：15、10：30至11：30及下午01：00至03：00。
廣期所去年4月掛牌成立，共設16項期貨交易品種，包括碳排放權、電力等能源價格改革產品，也包括中證商品指數、能源化工、飼料養殖、鋼廠利潤等商品指數類創新型品種，工業矽、多晶矽、鋰、稀土、鉑、鈀等與綠色低碳發展密切相關的產業特色品種，咖啡、高粱、秈米等具有粵港澳大灣區與「一帶一路」特點的區域特色品種，以及國際市場產品互掛類品種。
港交所擁有廣期所7%股份。內地4家現有期交所－上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所，以及平安保險 （02318） 各自持股15%。
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