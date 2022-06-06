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【國際油價】沙特阿美7月上調亞洲油價　提高亞洲銷售輕原油溢價　布油曾觸及120美元水平

股市 22:13 2022/06/06

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【國際油價】沙特阿美7月上調亞洲油價　提高亞洲銷售輕原油溢價　布油曾觸及120美元水平

由於預期原油供應緊張以夏季需求強勁，全球最大油企、沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）7月的亞洲原油售價上調幅度超過預期。

油價一度造好，布蘭特期油曾升穿120美元，但其後回落，現報119.48美元，幾乎無升跌；紐約期油跌0.3%，報118.53美元。

沙特阿美稱，中國逐漸解封防疫措施，7月裝運至亞洲的阿拉伯輕質原油的官方售價（OSP）較6月每桶上漲2.1美元，上漲幅度高過預期的1.5美元左右，與區域基準的阿曼 / 杜拜原油相比，每桶溢價6.5美元，高於6月時的4.4 美元溢價水平。

有亞洲石油交易商稱，價格上漲出乎意料。由於俄羅斯石油持續流向中國和印度或會抵消對沙特石油部分需求，中國和印度拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並一直在加大以低價購買俄羅斯貨物。

沙特阿美同時上調歐洲西北部 OSP 價格，與布蘭特期油溢價4.3美元，高於6月的2.10美元；美國報價則維持穩定，與阿格斯含硫原油指數（ASCI） 每桶溢價為 5.65美元。

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美股 期貨 商品 紐約期油 布蘭特期油 烏克蘭 俄羅斯 杜拜 美國

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