▲ 【The Sandbox母企】區塊鏈獨角獸Animoca Brands今年首4個月列賬及其他收入近47億港元

匯豐控股 （00005） 、渣打 （02888） 、港鐵 （00066） 等相繼購買虛擬土地進駐區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox，冀在元宇宙插旗，The Sandbox母公司、本港初創Animoca Brands今年首4個月收入水漲船高。

Animoca Brands 表示，今年首4個月列賬及其他收入為 8.27 億澳元（約46.9億港元），而去年末季列賬及其他收入則為2.13億澳元（約12.08億港元）。Animoca Brands 稱，列賬收入包括代幣銷售、NFT 銷售；而其他收入包括投資收益或損失和數字資產持有量。

截至4月底，Animoca Brands稱，旗下超過340項投資的組合價值超過22億澳元（約124.7億港元）；現金約1.41億澳元（約8.0億港元）；手持USDC、USDT、BUSD（幤安USD）、ETH（以太幣）和BTC（比特幣）數字資產3.04億澳元（約17.2億港元）。其他數字資產包括9.52億澳元（約54.0億港元）的第三方代幣。

除了The Sandbox，Animoca Brands旗下主要業務包括遊戲開發公司GAMEE、nWay、Blowfish Studios、Grease Monkey Games等以及來自投資組合的區塊鏈服務收入等。

相關文章：

【元宇宙】電盈及香港電訊進駐The Sandbox 部署虛擬「元社區」

【元宇宙】The Sandbox再獲海洋公園、渣打及富豪酒店等進駐 周四展開新一輪虛擬世界賣地

【The Sandbox母企】區塊鏈獨角獸Animoca Brands再完成28億港元融資 鄭志剛、索羅斯及紅杉資本有份跟投