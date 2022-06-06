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【TWTR】馬斯克批Twitter對虛假帳戶解釋不足、「如同拒絕他的要求」　Twitter早段跌半成

股市 21:34 2022/06/06

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【TWTR】馬斯克批Twitter對虛假帳戶解釋不足、「如同拒絕他的要求」　Twitter早段跌半成

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）最新就私有化社交平台Twitter（美：TWTR）發布披露文件，馬斯克律師表示，Twitter於6月1日發信再次解釋「虛假帳戶佔比不足5%」，但認為Twitter所提出的論點只是重申其測試方式，意圖糊模明確要求的數據，「這無異於拒絕馬斯克的要求」，明言馬斯克不相信公司的測試方式，令他必須自行分析。

馬斯克代表律師在信中表示，按收購協議，Twitter必須向馬斯克提供數據和資料來完成交易，並指Twitter最新回應是「主動地拒絕和阻撓他的知情權」，有違Twitter和馬斯克的收購協議，令他有權不推進收購。

Twitter周一美股早段跌逾半成，暫報37.98美元。

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美股 馬斯克 私有化 Tesla Twitter 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter（美：TWTR）

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