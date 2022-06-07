【TWTR】馬斯克批Twitter對虛假帳戶解釋不足、「如同拒絕他的要求」　Twitter指繼續與馬斯克完成交易　股價跌幅收窄

▲ 【TWTR】馬斯克批Twitter對虛假帳戶解釋不足、「如同拒絕他的要求」 Twitter早段跌半成

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）最新就私有化社交平台Twitter（美：TWTR）發布披露文件。馬斯克律師表示，Twitter於6月1日發信解釋「虛假帳戶佔比不足5%」，但認為Twitter所提出的論點只是重申其測試方式，意圖模糊馬斯克明確要求的數據，「這無異於拒絕要求」，明言馬斯克不相信公司的測試方式，令他必須自行分析。

馬斯克代表律師在信中表示，按收購協議，Twitter必須向馬斯克提供數據和資料來完成交易，並指Twitter最新回應是「主動地拒絕和阻撓他的知情權」，有違Twitter和馬斯克的收購協議，令他有權不推進收購。

及後，Twitter表示，公司已經並將繼續與馬斯克合作和分享信息，以按照併購協議的條款完成交易，又相信與馬斯克的協議符合所有股東的最大利益。

Twitter周一美股由早段跌逾半成後收窄，最後收跌1.5%，報39.56元。

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