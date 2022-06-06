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【AMZN】亞馬遜股份1拆20今起生效、現升半成　入場費回落至1000港元以下

股市 22:54 2022/06/06

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【AMZN】亞馬遜股份1拆20今起生效　入場費回落至1000港元以下

美股拆股熱潮再起，全球電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）（Amazon）上月底通過股票1拆20議案後迎來首個交易日。

亞馬遜上周五收報2,447美元（約19,087港元），拆分後，股價定為122.35 美元（約954港元），一手入場費大幅回落，也是約5年以來首次股價重回三位數美元水平，亞馬遜早段向好，現報128.56元，升5.0%。

今次是亞馬遜23年來首次進行股票拆分，亞馬遜發表聲明指，今次拆分股份將使員工在管理亞馬遜股權方面具有更大的靈活性，並使希望投資公司的人更容易獲得。 亞馬遜今年3月9日宣佈將股票1拆20，並已在上月25日股東大會批准分1拆20議案。

除了亞馬遜，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）、Tesla（美：TSLA）甚至GameStop（美：GME）近期也有計劃拆分股份。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

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