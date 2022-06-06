▲ 【專訪】5大電動車新勢力集港 小鵬汽車顧宏地：新玩家市場窗口變窄、有錢不一定要任性

雖然近期電動車投資氣氛轉淡，但內地電動車初企零跑、威馬年內先後在港提交上市申請，連同現有蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 已在港交易，港股勢成最多內地車企新勢力集中上市的市場。小鵬汽車副董事長顧宏地接受本報訪問時分析，市場對行業估值壓縮，新企業融資難度提升，但現有玩家產品矩陣不斷擴大，而且早年已累積了數以百億資金，「新玩家市場窗口變窄」。

新冠疫情雖然影響內地車廠本季生產，但多家新勢力車企在5月齊交付逾10,000輛。

面對經濟前景不佳，百度、小米等科企仍不斷湧入場，顧宏地指，未來數年小鵬汽車的策略是走向中高檔次，冀改善毛利率。他解釋，當產品一開始便以中高檔、高毛利定位，只能是打進小眾市場，而小鵬汽車產品綫從中低檔不斷擴大時，更能兼顧產品質素、份額、利潤三大方面，「大家都在複製我們招股書，反映大家都在學我們（策略）。」

小鵬今年推出新車款 市料定價逾30萬元人民幣

小鵬汽車目前有3款在售車型，包括入場價低於20萬（人民幣，下同）的緊湊型SUV G3i、轎車P5，以及入門價約24萬人民幣的轎車P7，車款數目較另外兩家電動車新勢力蔚來、理想汽車為多。相對而言，小鵬汽車今年首季毛利率12.2%，低於理想汽車同期的22.6%。

小鵬汽車已發布旗艦SUV G9，市料定價逾30萬元，更超國產Model 3定價，而且預告未來兩年將推出更大型的B級、C級車款。顧宏地稱，本季受疫情影響，毛利率仍可能受擠壓，但只要產品陸續推出，毛利率提高是水到渠成的事。

顧宏地：有錢不一定要任性

截至3月底，小鵬汽車現金、受限制現金、短期存款、短期投資及長期存款共417億元，較前一季度少18億元，現金尚算充裕，但近期市場傳出小鵬汽車取消畢業生合約、縮減部分部門人手。

「有錢不一定要任性」，顧宏地坦言經濟前景具挑戰，招聘、開店速度會慢下來會確保企業在健康水平運轉，並加強精細化管理，集中資源在智能化、新產品等核心能力，公司也從停止免費充電等方式節省支出。

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