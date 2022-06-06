【有相睇】高樓齡不成問題　業主靠兩招吸客　荃灣中心放盤兩日即易手

荃灣交投量上升，有單位放盤僅兩日，即能易手。美聯物業鍾家豪說，過去兩日，荃灣區錄得超過10宗買賣、超過15宗的租賃成交，而睇樓量亦明顯上升。他續說，荃灣中心18座高層H室，實用面積374平方呎，原叫價465萬元，放盤僅兩日，即以458萬元易手，實用呎價約12,246元。

代理透露，單位能夠短時間內易手，原因有二，一是業主有議價空間，二是單位裝修新淨，買家除了可以即買即住，亦可節省不少翻新費用。

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資料顯示，原業主於2011年以203.8萬元購入上址，持貨11年，現帳面獲利254.2萬元，物業期內升幅1.2倍。

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