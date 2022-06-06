【有相睇】將軍澳廣場企理兩房　業主劈價70萬賣樓　租客「租轉買」斥748萬入市

近日樓市復甦，據代理行統計，將軍澳樓成交量更是跑贏大市，最近再有人「租轉買」入市該區物業。美聯物業林振聲表示，置業氣氛不俗，有租樓多年用家決定入市將軍澳廣場2房單位，成交價748萬元。

單位圖片（由代理提供）

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上述成交單位為將軍澳廣場7座低層G室，實用面積442平方呎，屬2房間隔，向園景，內櫳企理，吸引租客「租轉買」承接，成交價748萬元，據悉，單位4月放盤，原叫價818萬元，現調減70萬，減幅約8.6%，實用呎價約16,923元。

資料顯示，原業主於2019年1月以約646萬元購得，是次轉手帳面獲利約102萬元，升值約16%。

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