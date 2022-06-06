【潔淨能源】據報拜登將宣布對東南亞4國　進口太陽能板豁免2年關稅

《路透社》引述知情人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）將於周一（6日）宣布對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能板豁免2年的進口關稅，這些地區占美國太陽能板供應量一半以上，以及80%進口量。

美國商務部3月宣布調查從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口太陽能板，是否由中國製造商生產，以規避徵收關稅，這可能導致高達250%的追溯關稅，調查可能需要150天或更長時間才能完成。拜登此舉將有助減輕商務部對當地太陽能產業項目進度的影響。

消息人士稱，在這24個月內進口的所有貨物，不管商務部調查結果如何，都不會被徵收額外關稅。此舉將減輕企業對支付潛在關稅的擔憂。

消息人士稱，拜登還將援引《國防生產法》，在透過貸款及捐款推動美國製造太陽能板和其他清潔能源技術。

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責任編輯：黃苑筠