碧咸夫婦分享與王室會面建議 有兩樣嘢要注意

為慶祝英女王登基70周年，英國著名前球星碧咸與妻子上周六（4日）主持授勳午餐聚會，與獲頒員佐勳章的人士暢所欲言，期間更大方分享與王室成員會面的「私人建議」。碧咸貼心建議女士不要穿高跟鞋、碧咸嫂提議「揀位」時要坐近一個位置。

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碧咸（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）上周六與獲頒員佐勳章（MBE）午餐聚會，與在席人士分享與王室成員會面經歷。碧咸憶述與英女王見面時刻，稱英女王向碧咸關心妻子與子女時，使他驚訝得無法言語，更形容是不可思議的時刻。

碧咸嫂則以幽默方式建議懷孕的MBE獲獎者Becca Dean要坐近廁所位置，稱「永遠不知道會發生什麼」，碧咸補充指Becca可能不僅需要廁所，可能有其他需要。

碧咸亦建議女士不要穿太高的高跟鞋，因為後退數步會很有挑戰性，同時開玩笑稱自己「本身就高」，當時無著去授勳儀式。

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碧咸在聊天期間詢問「究竟這些鬆餅可以吃抑或是道具？」，碧咸嫂立即表示碧咸不能吃，要把鬆餅帶回家給女兒Harper，展現兩人有趣交流。

為表揚碧咸在足球方面的貢獻，他在2003年獲英女王授予官佐勳章（OBE） ，與英女王握手。碧咸於2014年幾乎可獲頒「爵士」頭銜，可惜捲入逃稅風波，無緣「再上一層樓」。碧咸嫂則在2017年在時裝業作貢獻被頒予OBE。

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責任編輯：郭麗明