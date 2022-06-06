【NFT】證監會提醒NFT風險　若NFT屬集資投資計劃將受規管

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證監會公告，提醒投資者注意近期愈趨流行的非同質化代幣（non-fungible tokens，NFT）相關風險，並指NFT與其他虛擬資產一樣面對較高風險，包括二手市場流通性不足、價格波動、定價欠缺透明度、遭黑客入侵及欺詐的風險。投資者應注意這些風險，如他們未能完全理解NFT和承受潛在虧損，便不應投資於這些資產。
證監會表示，據其觀察，大部分的NFT都擬代表其相關資產，例如是電子圖像、藝術品、音樂或影片的獨一無二版本，如果某NFT是一個真正以數碼形式存在的收藏品，與之相關的活動便不屬於證監會的監管範圍。
然而，證監會指出，有些NFT跨越收藏品與金融資產之間的界線，具有與「證券」或「集體投資計劃」相似概念，如具有與權益相類似的結構的細分化或同質化NFT。 如某NFT構成集體投資計劃下的權益，推廣或分銷NFT便可能構成「受規管活動」，除非獲得豁免，否則須獲證監會發牌。 如有關NFT的安排涉及向香港公眾提出參與集體投資計劃的要約，亦可能會觸發《證券及期貨條例》下的認可規定。
證監會所指的「集體投資計劃」一般包含四項要素：
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