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【英國王室】喬治小王子亮相 網民驚歎似戴安娜細佬

環球社會熱點 09:05 2022/06/07

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英國一連四日舉行慶祝英女王登基70周年活動當中，多位年幼的王室成員搶盡焦點。威廉王子與夫人凱特的長子喬治小王子已經8歲，以穩重的形象亮相。不少網民更驚歎喬治小王子與已故祖母戴安娜的弟弟十分相似。

【英國王室】凱特與仔女焗蛋糕賀白金禧 夏洛特公主甜笑搶鏡 【下一頁】

喬治小王子（Prince George）跟隨父母出席多場英女王登基70周年活動，他穿上西裝打領帶看起來成熟穩重。

喬治小王子同舅公有幾似？

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網民曾表示威廉王子（Prince Wiliiam）與其舅父史賓沙伯爵（Earl Spencer）外貌相似，而今次喬治亮相也令網民忍不住驚歎他與史賓沙伯爵很相似，甚至連髮際線都似到十足十。

其中一名網民指喬治「同爸爸一樣都絕對係史賓沙（家族嘅人）。」（Definitely a Spencer, just like his papa.）

路易小王子可愛扮鬼臉 同阿媽凱特扭計 【下一頁】

也有網民比較喬治3兄弟姐妹的外型，形容喬治外貌偏向史賓沙家族；夏洛特（Princess Charlotte）外貌偏向溫莎家族；路易（Prince Louis）外貌偏向米德爾頓家族。

戴安娜（Princess Diana）家中一共四姐弟，戴安娜排行第3，對上有兩名姐姐。至於現年57歲的史賓沙伯爵年紀最小，而英女王正是他的教母。

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責任編輯：鄭錦玲

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