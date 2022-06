【英國王室】喬治小王子亮相 網民驚歎似戴安娜細佬

英國一連四日舉行慶祝英女王登基70周年活動當中,多位年幼的王室成員搶盡焦點。威廉王子與夫人凱特的長子喬治小王子已經8歲,以穩重的形象亮相。不少網民更驚歎喬治小王子與已故祖母戴安娜的弟弟十分相似。

喬治小王子(Prince George)跟隨父母出席多場英女王登基70周年活動,他穿上西裝打領帶看起來成熟穩重。

喬治小王子同舅公有幾似?

網民曾表示威廉王子(Prince Wiliiam)與其舅父史賓沙伯爵(Earl Spencer)外貌相似,而今次喬治亮相也令網民忍不住驚歎他與史賓沙伯爵很相似,甚至連髮際線都似到十足十。

其中一名網民指喬治「同爸爸一樣都絕對係史賓沙(家族嘅人)。」(Definitely a Spencer, just like his papa.)

也有網民比較喬治3兄弟姐妹的外型,形容喬治外貌偏向史賓沙家族;夏洛特(Princess Charlotte)外貌偏向溫莎家族;路易(Prince Louis)外貌偏向米德爾頓家族。

戴安娜(Princess Diana)家中一共四姐弟,戴安娜排行第3,對上有兩名姐姐。至於現年57歲的史賓沙伯爵年紀最小,而英女王正是他的教母。

