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【人民幣國債】中國財政部發行人民幣國債 金額達230億分四期推出

理財智慧 19:07 2022/06/06

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國家財政部今年在香港分四期發行共230億元人民幣國債，為慶祝香港特區成立25周年，四期人民幣國債規模分別為75億元、50億元、55億元以及50億元（人民幣）。

【日本經濟】日央行行長黑田東彥維持貨幣寬鬆立場 以支持日本經濟【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

財政部表示，目前將定於6月15日發行首期人民幣國債，包括2年期25億元人民幣、3年期25億元人民幣和5年期25億元人民幣，具體發行安排將在香港金管局債務工具中央結算系統公布。

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

財政司司長陳茂波表示，這充分展示中央人民政府大力支持香港的國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐地位，有利促進香港債券市場的長足發展，並有助吸引國際資金在本港市場匯聚。

【有相睇】高層兼保養新淨　寶怡花園呎價不用1.2萬　用家即衝入市【下一頁

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記者：鄭日棱

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經濟 中國財政部 人民幣 國債

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