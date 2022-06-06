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【本地創科】科技園公司夥AWS推新計畫　吸引人才留港

科技 19:00 2022/06/06

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Amazon Web Service（AWS）與香港科技園公司今（6日）宣布達成策略合作，分別針對科研發展、技術模擬、合作孵化、人才和創新文化培育4個範疇，推出一系列的項目，協助科技企業、初創及科研人員在整個成長過程中推動創新。（新聞圖片）

Amazon Web Service（AWS）與香港科技園公司今（6日）宣布達成策略合作，分別針對科研發展、技術模擬、合作孵化、人才和創新文化培育4個範疇，推出一系列的項目，協助科技企業、初創及科研人員在整個成長過程中推動創新。

【香港科研】本地研發義乳胸圍　低市價9成
 
其中在人才和創新文化培育部分，計畫首階段雙方將針對生物科技及人工智能等領域為InnoHK、企業及初創提供技術培訓，根據不同規模企業的需求，AWS亦將推行客制化的創新課程，爲企業提供人才培訓及亞馬遜創新文化工作坊，持續協助各類企業和機構實現數碼轉型。
 
另外，為推動初創企業的業務成長，AWS和科技園公司將針對以「軟件即服務（SaaS）」為營運模式的初創企業，推出為期六個月的創業加速計畫，提供培訓及技術與業務諮詢，協助初創發掘SaaS營運模式的商業潛力，從而優化其服務及產品，最終推出市場。

【職場招聘】數碼轉型刺激創科人才需求　「數碼港互動招聘博覽2022」今揭幕
 
至於科研發展及技術模擬，AWS和科技園將進一步合作，例如：科技園將加入「AWS Open Data Sponsorship Program 」，透過STP Platform進一步分享開放數據集，以支援來自大學及實驗室的本地科研團隊；同時AWS與科技園將攜手推出「Train-the-trainer」計畫，利用專門支援機械人技術開發人員的AWS RoboMaker，讓開發團隊在3D虛擬環境中進行軟件模擬，以低成本、高效益的方式測試不同程式語言的機械人方案和產品，促進機械人技術的廣泛應用。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「我們看到企業對雲端知識和創新技術的需求不斷增長，是次合作將結合AWS作為雲端創新領袖的規模及技術專長與資源，以及科學園二十年來累積的研發、培育及科研商品化能力和經驗，以加速推動香港整體創科生態圈，同時鞏固香港作為國際創科中心的地位。」

【網絡安全】釣魚攻擊多變　市民需留意攻擊手法

責任編輯：黃顯晴

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