  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬經濟】無聊猿官方証實Discord被黑客入侵 釣魚攻擊影響近300萬元NFT

環球政經 20:27 2022/06/06

分享：

分享：

著名NFT項目「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club）近日爆出黑客攻擊事件，導致價值200 ETH（約300萬元）的NFT受到影響。事件源於無聊猿母公司Yuga Labs社群經理Boris Vagner的Discord賬戶被入侵，黑客其後再利用該賬戶展開釣魚攻擊。

【青姐話】進入半年結  淡友竭一竭

無聊猿NFT背後的Yuga Labs公司證實，其Discord頻道近日遭到了黑客攻擊。早於官方發表公布之前的11個小時，Twitter網友NFTherder已率先曝光事件，他當時估計已有超過145 ETH被盜，及後再發現被盜資金被轉入4個獨立的錢包地址。

黑客利用Boris Vagner的帳戶，在Boris Vagner有份創立的Spoiled Banana Society（SBS）的Discord頻道中，發布了一則含有釣魚連結的文章。SBS之後發推文證實該Discord頻道被入侵的事實，但亦慶幸黑客並未有刪除整個Discord頻道。

無聊猿及Yuga Labs的聯合創辦人Gordon Goner，也在推特評論了是次入侵事件。他指出「Discord並不適用於Web 3社區，我們需要一個將安全放在首位的更好的平台。」不過有網友亦反駁指「你不會因為使用Discord而失去你的NFT，你失去NFT是因為你用你的密鑰簽署了惡意交易。不要再責怪Discord，換上其他客戶端也不會讓你免於重蹈覆轍。」

【上海解封】瑞銀推薦16隻 內地經濟復甦潛在受惠股【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」「退休理財」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 網絡保安 NFT 黑客

下一篇文章

【潔淨能源】據報拜登將宣布對東南亞4國　進口太陽能板豁免2年關稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款