【虛擬經濟】無聊猿官方証實Discord被黑客入侵 釣魚攻擊影響近300萬元NFT

著名NFT項目「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club）近日爆出黑客攻擊事件，導致價值200 ETH（約300萬元）的NFT受到影響。事件源於無聊猿母公司Yuga Labs社群經理Boris Vagner的Discord賬戶被入侵，黑客其後再利用該賬戶展開釣魚攻擊。

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無聊猿NFT背後的Yuga Labs公司證實，其Discord頻道近日遭到了黑客攻擊。早於官方發表公布之前的11個小時，Twitter網友NFTherder已率先曝光事件，他當時估計已有超過145 ETH被盜，及後再發現被盜資金被轉入4個獨立的錢包地址。

黑客利用Boris Vagner的帳戶，在Boris Vagner有份創立的Spoiled Banana Society（SBS）的Discord頻道中，發布了一則含有釣魚連結的文章。SBS之後發推文證實該Discord頻道被入侵的事實，但亦慶幸黑客並未有刪除整個Discord頻道。

無聊猿及Yuga Labs的聯合創辦人Gordon Goner，也在推特評論了是次入侵事件。他指出「Discord並不適用於Web 3社區，我們需要一個將安全放在首位的更好的平台。」不過有網友亦反駁指「你不會因為使用Discord而失去你的NFT，你失去NFT是因為你用你的密鑰簽署了惡意交易。不要再責怪Discord，換上其他客戶端也不會讓你免於重蹈覆轍。」

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責任編輯：嚴浩文