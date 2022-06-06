【日本經濟】日央行行長黑田東彥維持貨幣寬鬆立場 以支持日本經濟

日本央行行長黑田東彥周一（6日）表示, 日本央行首要的任務是要通過「強而有力」的貨幣寬鬆政策來支持日本經濟，而由於日本經濟仍處於從疫情恢復的階段，因此現時不需收緊貨幣政策。

他在演講表示，薪資和物價必須共同上漲才能使日本消費者通膨達到2％, 而日本不面臨經濟和物價穩定之間的權衡考量，因為日本的通膨依舊保持溫和，因此日本央行將維持貨幣寬鬆的立場，以通過貨幣政策來刺激需求，確保通脹預期上升能推動物價持續上漲，而工資和物價的增加需互相推進。

黑田東彥又指，寬鬆的貨幣政策能緩衝原材料成本上升而造成企業和家庭實際收入下降的影響，日圓貶值雖然會推高進出口成本，但隨著日本重開邊境，日圓貶值能夠吸引海外遊客，從而有助於地區經濟，因此其對貿易的影響不太大，整體能對日本經濟產生正面影響。

日本四月的核心消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲2.1%，主因是燃料和食品價格的不斷上漲，而該指數是7年以來首次超過日本央行2%的目標。

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責任編輯：關海儀