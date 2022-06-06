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【中美貿易】美國總統拜登考慮取消部分中國關稅以抗通脹

理財智慧 19:04 2022/06/06

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據路透社報道，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在周日（5日）表示，總統拜登為了應付當前的高通脹，經已要求其團隊考慮取消部分美國前總統特朗普（Donald Trump）對中國徵收的關稅。

雷蒙多在周日接受美國有線電視CNN訪問時指出，「我們正在研究它。事實上，總統經已要求我們於其團隊中對此進行分析。所以我們正在為他做這件事，他將做出這個決定。」。

雷蒙多指出，「還有其他產品如家居用品、自行車等，在權衡下取消這些產品的關稅可能是有意義的。」，另外她也補充說，政府已決定保留對鋼鐵和鋁徵收部分關稅，以保護美國工人和美國鋼鐵工業。

拜登曾表示，在世界兩大經濟體之間激烈的貿易戰中，他正在考慮取消特朗普在 2018 年和 2019 年對價值數千億美元的中國商品徵收的部分關稅，而中國則指降低關稅將能降低美國消費者的成本。

雷蒙多向CNN表示，她認為持續的半導體芯片短缺可能會持續到 2024 年，而有一個解決方案是國會需要採取行動並通過芯片法案，以加強美國半導體製造業，使美國對中國更具競爭力，但她不明白為何他們要拖延。

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責任編輯：關海儀

 

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