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【TESLA】馬斯克一改口風？ 特斯拉將聘用更多員工 料12個月內人數增加

環球政經 14:28 2022/06/06

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綜合外媒報導，特斯拉行政總裁馬斯克日前對高層發出的電子郵件表示對經濟狀況「感覺不佳」（super bad feeling），公司需要「裁減大約10%的員工」，並暫停全球招聘。不過，馬斯克在事隔一天隨即表示於推特上一改口風，表示特斯拉員工總數將會增加。

馬斯克在3日表示公司需要「裁減大約10%的員工」，也要求員工返回辦公室上班，進行遠距工作的人必須每周至少有 40 小時在辦公室，否則就離開特斯拉。而有意裁員的消息曝光後，特斯拉當日股價重挫逾9%。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

事隔一天後，馬斯克在4日推文表示，特斯拉總員工人數將在未來 12 個月內增加，雖然員工總數將增加，但受薪員工人數將「大致持平」。

此外，內媒報道，對於全球暫停招聘的消息，一名接近特斯拉中國的相關人士透露，目前沒有聽說裁員消息，不久之前還在大規模招聘，指特斯拉中國這邊招聘非常嚴格，還是很缺乏人才。而資料顯示，去年底公司全球員工數目接近10萬人，意味他若落實裁員，涉及人數將約1萬人。

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責任編輯：龍紀瑩

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