【勞工改革】英國近70間公司數千名員工 實行首日一周4天工作制

據BBC報道，數千名英國員工將從今天(6日）開始實行一周4天工作，計劃參與的公司多達約70間，範圍從辦公室軟件開發商、招聘公司、慈善機構至當地餐廳的公司都參與其中。

該試驗計劃被認為是世界上最大的工作模式轉變先導計劃，計劃預期將會實行6個月，而是次計劃早於2021年便由新西蘭組織4 Day Week Global提出，目的是旨在縮短工作周，把5天的工作日改為4日，但工資不會因此而減少。

在計劃的期間，員工通常會在工作 80% 的小時內獲得 100% 的工資，其目的是提高工作效率，而計劃由來自牛津和劍橋大學的學者以及美國波士頓學院的專家與英國智庫 「自治（Autonomy ）」合作管理該實驗。

位於倫敦北部的啤酒釀造廠 Pressure Drop Brewery 創始人Sam Smith指，這是一個好時機讓不同公司嘗試新的工作模式，而他的團隊必須生產和包裝與現時相同數量的啤酒，但這只不過是需要四天而不是五天，所以懂得運用時間來使工作更有效率是十分重要的，然而他指，這可能會使員工需利用下班的時間來準備好第二天的工作。

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責任編輯：關海儀