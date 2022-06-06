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Tesla（TSLA.US）短線有望反彈？想一注買入要睇實一個指標

股市 18:27 2022/06/06

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Tesla（TSLA.US）周五股價急挫近一成，盤前股價反彈逾3%，現報730美元。馬斯克上周稱裁員10%後，改口稱未來一年增員工總數，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析策略，指股價已消化裁員消息，不排除短線反彈，現時買入建議分注吸納，如想一注買入，要等下試2至3次600美元水平，見620美元有支持才買入。足本分析→【按此

**港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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