Tesla（TSLA.US）短線有望反彈？想一注買入要睇實一個指標 股市 18:27 2022/06/06 分享： 分享： Tesla（TSLA.US）周五股價急挫近一成，盤前股價反彈逾3%，現報730美元。馬斯克上周稱裁員10%後，改口稱未來一年增員工總數，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析策略，指股價已消化裁員消息，不排除短線反彈，現時買入建議分注吸納，如想一注買入，要等下試2至3次600美元水平，見620美元有支持才買入。足本分析→【按此】 **港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 今日 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 今日 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 今日 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 今日 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 今日 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 你可能感興趣 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 今日 11:14 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 今日 12:22 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 今日 16:48 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 最新專欄文章 更多 美國陷入經濟衰退機會大？美股走勢分析速睇 今日 美國陷入經濟衰退機會大？美股走勢分析速睇 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 今日 中移動941收息+炒價策略 長線財息兼收機會多大？ 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 今日 海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 今日 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 今日 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 裁員 馬斯克 Tesla 增持 概念 電訊 上升空間 香港交易及結算所有限公司 低吸