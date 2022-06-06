【美國經濟】高盛：通脹數據有改善　聯儲局或能使經濟軟著陸

高盛經濟學家表示，由於通脹數據的改善加上其他因素，聯儲局或可在美國經濟不陷入衰退的情況下，實施其激進的加息計劃，美國經濟仍在軟著陸的狹窄道路上。

以Jan Hatzius為首的經濟學家表示，雖然勞動力市場有少許疲軟跡象，但隨著供應鏈壓力改善，核心通脹數據似乎在放緩。 他們補充說，較好的通脹數據，以及對就業市場的一些調整，降低了聯儲局不得不收緊貨幣政策導致未來幾年出現衰退的風險。

雖然第一季國內生產總值（GDP）萎縮等指標惡化，表明短期衰退風險有所增加，但其他活動指標顯示，產出仍在擴大。

許多經濟學家認為，強勁的就業市場和家庭資產負債表上持續的現金盈餘，避免了近期萎縮的前景。儘管如此，現時市場所有目光都集中在聯儲局加息步伐上，以及央行能否取得平衡，幫助避免經濟衰退。

高盛經濟學家表示，他們不會改變目前對終端基金利率在3-3.25%之間的預期，並認為聯儲局可能在接下來的兩次會議上加息50個基點。他們還表示，9月加息在25個基點和50個基點之間的機率相差不大。高盛預計聯儲局會維持過去幾個月相對強硬的框架。

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責任編輯：黃苑筠