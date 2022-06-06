【環保回收】屈臣氏與L’Oreal推回收計劃 目標1年內回收25萬個美妝容器 回收享易賞錢App獎賞

▲ 來源：香港地球之友

每年的6月5日是「世界環境日」。為慶祝「世界環境日」，香港歐萊雅（L’Oreal）聯同屈臣氏集團旗艦保健美容零售品牌屈臣氏和環保社企V Cycle發起「延續美麗回收計劃」以促進可持續發展，讓本地消費者於全線屈臣氏門市回收任何品牌的美妝產品容器。由即日起，屈臣氏顧客可帶同已清洗的美妝產品容器前往任何一家屈臣氏分店的櫃檯作回收，並於易賞錢App賺取獎賞。每回收一個容器，我們都向著更可循環發展的未來邁進多一步。

由即日起，顧客可於本港全線約170間屈臣氏門市內的客戶服務櫃檯，回收任何品牌及已清洗的美妝產品容器，如粉底瓶、睫毛液管筒、唇膏或護膚品容器，回收後更可賺取全城最大獎賞平台「易賞錢」的電子印花。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

此外，顧客亦可於香港L’Oreal旗下品牌的超過100間專門店和專櫃參與回收計劃。V Cycle將負責把收集到的容器進行分解和分類，再夥拍本地合作單位將回收物料製成再生原材料。是次擴展計劃期望可在12個月內成功收集250,000個容器，叠起即相等於兩個珠穆朗瑪峰的高度。

此回收計劃在本年4 月至 5 月試行，期間香港L’Oreal和屈臣氏已收集超過 6,300個美妝產品容器，避免它們落入堆填區。此計劃針對美妝產品包裝的下游循環問題 ，讓包裝物料透過回收和循環再造，轉化為有用的資源。

所有經「延續美麗回收計劃」收集到的容器，都會送往本地回收業先驅 V Cycle作物料分類及加工，繼而透過合作夥伴的協助再造為建築材料。於合作的首年，香港L’Oreal已收集了2,815公斤的包裝物料，免除相等於65,148個產品容器被送到堆填區，回收率高達86.5%。在收集到的塑料和玻璃物料當中，近75% 被製成生態磚（EcoBricks），並已鋪設在香港的商業地點。

YAS 微保險推攝影比賽 參加即送10程 RYDE 乘客保 可贏逾萬元本地遊體驗 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩