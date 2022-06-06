  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保回收】屈臣氏與L’Oreal推回收計劃 目標1年內回收25萬個美妝容器 回收享易賞錢App獎賞

理財智慧 14:28 2022/06/06

分享：

分享：

來源：香港地球之友

每年的6月5日是「世界環境日」。為慶祝「世界環境日」，香港歐萊雅（L’Oreal）聯同屈臣氏集團旗艦保健美容零售品牌屈臣氏和環保社企V Cycle發起「延續美麗回收計劃」以促進可持續發展，讓本地消費者於全線屈臣氏門市回收任何品牌的美妝產品容器。由即日起，屈臣氏顧客可帶同已清洗的美妝產品容器前往任何一家屈臣氏分店的櫃檯作回收，並於易賞錢App賺取獎賞。每回收一個容器，我們都向著更可循環發展的未來邁進多一步。

由即日起，顧客可於本港全線約170間屈臣氏門市內的客戶服務櫃檯，回收任何品牌及已清洗的美妝產品容器，如粉底瓶、睫毛液管筒、唇膏或護膚品容器，回收後更可賺取全城最大獎賞平台「易賞錢」的電子印花。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

此外，顧客亦可於香港L’Oreal旗下品牌的超過100間專門店和專櫃參與回收計劃。V Cycle將負責把收集到的容器進行分解和分類，再夥拍本地合作單位將回收物料製成再生原材料。是次擴展計劃期望可在12個月內成功收集250,000個容器，叠起即相等於兩個珠穆朗瑪峰的高度。

此回收計劃在本年4 月至 5 月試行，期間香港L’Oreal和屈臣氏已收集超過 6,300個美妝產品容器，避免它們落入堆填區。此計劃針對美妝產品包裝的下游循環問題 ，讓包裝物料透過回收和循環再造，轉化為有用的資源。

所有經「延續美麗回收計劃」收集到的容器，都會送往本地回收業先驅 V Cycle作物料分類及加工，繼而透過合作夥伴的協助再造為建築材料。於合作的首年，香港L’Oreal已收集了2,815公斤的包裝物料，免除相等於65,148個產品容器被送到堆填區，回收率高達86.5%。在收集到的塑料和玻璃物料當中，近75% 被製成生態磚（EcoBricks），並已鋪設在香港的商業地點。

YAS 微保險推攝影比賽   參加即送10程 RYDE 乘客保   可贏逾萬元本地遊體驗 【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
屈臣氏 可持續發展 美容 保健 社企 美妝 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款