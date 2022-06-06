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YouTube片誹謗澳洲前副州長 法院判Google賠400萬

環球社會熱點 18:30 2022/06/06

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澳洲法院周一（6日）裁定YouTube兩段影片涉及誹謗的内容，使澳洲新南威爾士州前副州長巴里拉羅要提前退出政壇，判YouTube母企Google需要向巴里拉羅賠償71.5萬澳元（約404.8萬港元）。

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政治評論員尚克斯（Jordan Shanks）2020年底於YouTube發布兩段影片，内容包括聲稱巴里拉羅（John Barilaro）是一名腐敗的騙子，指他應該被判入獄。

尚克斯在影片中更用多個貶義字眼來稱呼巴里拉羅，包括「外國佬」（wog）、「油膩」（greasy）、「油膩的小陰囊」（greasy little scrotum）及「肉丸」（meatball）。

影片自發布以來，已錄得接近80萬次瀏覽次數。巴里拉羅本來計劃於2023年退出政壇，但他於影片廣泛傳播後遭到攻擊而感到心碎，決定提早於去年10月辭職。

澳洲聯邦法官周一指出，上述兩段影片構成針對巴里拉羅的誹謗、種族歧視和辱駡，使他受到Google及尚克斯的傷害而過早離開政壇。

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法官發現YouTube母企Google通過這兩段影片賺取數千元收入，但巴里拉羅在YouTube上遭受超過一年的誹謗和辱駡，Google卻並無應用平台政策來打擊打擊仇恨言論、網絡欺凌和騷擾行為。

法庭裁定Google需向巴里拉羅賠償71.5萬澳元。至於尚克斯本來亦為案件被告，直到去年與巴里拉羅達成和解，向巴里拉羅賠償10萬澳元（約56.7萬港元），在法庭上承認部分影片冒犯對方並且道歉。

巴里拉羅周一表示，案件結果證明他是正確，他也對事件告一段落感到高興。他更表示自己一直只為得到道歉而非賠償，這也是他與尚克斯達成和解的原因。

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責任編輯：鄭錦玲

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