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【新股IPO】今年首5個月全球IPO集資規模縮減逾七成　IPO數量跌五成

新股IPO 17:46 2022/06/06

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今年首5個月全球IPO集資規模縮減逾七成　IPO數量跌五成

全球多個經濟體在2022年的增長普遍放緩，並受通脹以及俄烏衝突等因素影響，IPO市場普遍淡靜。據Dealogic數據顯示，今年首5個月，全球IPO集資規模金額810億美元，對比去年同期的2830億美元，下跌71%；而首5個月全球IPO數量則由去年同期的1237隻，下跌51.8%至596隻。

有關數據顯示，今年首5個月，歐洲及美國新股市場僅有157家公司上市，對比去年同期有628家公司上市；今年首5個月累計集資金額達179億美元，按年下跌90.7%。

據外電引述IPO業界人士指，因新冠病毒流行，導致不少公司在去年擱置其上市計劃後，急於上市，但由於今年市場情況仍未明朗，如俄烏衝突、全球經濟面臨面臨衰退威脅等，令市場需要時間進行改善，因此預計不少IPO將被推遲至2023年。

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

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