印尼重推5年特別簽證 力吸兩類人才

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不少國家急出招希望延攬更多人才幫助恢復。印尼近日推出特別的5年簽證，希望吸引更多遙距工作及經常出遊的商業人士前往當地。

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印尼旅遊部長桑諾（Sandiaga Uno）周一（6日）接受彭博社訪問時表示，因現時當地疫情受控，政府認為今次時機成熟，全力重推有關簽證。桑諾指出，新簽證有望幫助印尼人創造超過100萬個職位。

桑諾更引用調查數據指出，多達95%「數碼遊牧」（Digital Nomads）人士（即利用互聯網遙距工作人士）指出，印尼是他們遙距工作及下次旅遊的最佳國家。桑諾希望此措施對未來印尼經濟有更好影響，而且變得更有質素。

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自2021年初起，印尼因疫情反彈﹑收緊邊境限制及國際航班大幅削減緣故，暫停接受針對遙距工作及經常出遊商業人士的5年特別簽證申請。按照規定，簽證擁有人可在印尼居住5年，假如收入非來自當地則可免除稅務責任。

印尼現時已取消大多數旅遊限制，允許打齊兩針國際旅客可豁免隔離及檢測要求。4月抵達當地的旅客人數上升500%，至11.1萬人，為疫情大流行以來新高。印尼希望憑今年20國集團會議及其他運動盛事，今年前往當地的旅客可達360萬人次。

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責任編輯：吳漢培