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【大戶增持】獨立股評人David Webb再增持經濟日報　持股佔比突破9%

股市 17:34 2022/06/06

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【大戶增持】獨立股評人David Webb再增持經濟日報　持股佔比突破9%

聯交所披露，有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb上周一（30日）再增持香港經濟日報集團 （00423） 約6萬股，每股平均價1.14元，雖然數目不多，但由於持股佔比由8.98%上升至9%，持股量達到3885萬股，觸發「1%」披露門檻，才讓其增持行動曝光，事實上David Webb在上周一增持前的持股量已較去年10月所披露的8.56%高出近0.42%。

David Webb喜好香港公司股份，目前其投資組合包括bauhaus母企包浩斯 （00483） 、日本城母企國際家居零售 （01373） 及安樂工程 （01977） 等等。

David Webb部分持股

bauhaus母企包浩斯 （00483） 約8.35%

日本城母企國際家居零售 （01373） 約7%

安樂工程 （01977） 約7%

清潔股碧瑤綠色 （01397） 約5%

工業股震雄集團 （00057） 約6%

Giordano母企佐丹奴 （00709） 約5%

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

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港股 經濟 經濟日報集團（00423） Bauhaus 日本城 增持 安樂工程（01977） David Webb 國際家居零售（01373） 佐丹奴（00709）
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