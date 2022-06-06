【大戶增持】獨立股評人David Webb再增持經濟日報 持股佔比突破9%
股市 17:34 2022/06/06
聯交所披露，有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb上周一（30日）再增持香港經濟日報集團 （00423） 約6萬股，每股平均價1.14元，雖然數目不多，但由於持股佔比由8.98%上升至9%，持股量達到3885萬股，觸發「1%」披露門檻，才讓其增持行動曝光，事實上David Webb在上周一增持前的持股量已較去年10月所披露的8.56%高出近0.42%。
David Webb喜好香港公司股份，目前其投資組合包括bauhaus母企包浩斯 （00483） 、日本城母企國際家居零售 （01373） 及安樂工程 （01977） 等等。
David Webb部分持股
bauhaus母企包浩斯 （00483） 約8.35%
日本城母企國際家居零售 （01373） 約7%
安樂工程 （01977） 約7%
清潔股碧瑤綠色 （01397） 約5%
工業股震雄集團 （00057） 約6%
Giordano母企佐丹奴 （00709） 約5%
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