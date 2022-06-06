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【有相睇】居屋有靚裝恰逢業主肯減價　公務員議價5.3%　綠表價625萬買瓊軒苑三房

股樓投資 17:35 2022/06/06

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樓市暢旺，適逢端午節長假期，二手交投也較活躍，居屋市場亦不例外。富誠地產林凱薇表示，有居屋業主早前放盤，及後調高叫價，最終單位議價後以625萬元易手，買家為綠表公務員客。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位為牛池灣瓊軒苑中層4室，實用面積642平方呎，單位為三房間隔，主要座向為東北、西南兩面，望山景及屋苑內樓景，日前以625萬元（綠表）成交，實用呎價9,735元。代理指，上述單位業主於2022年03月委託地產代理，以綠表價656萬元放售，遇正白居二尾聲及新一年度公務員綠表，睇樓反應比預期踴躍，業主亦因此調高開價至660萬元。 放盤前後不足3個月，最終由綠表公務員人仕購入，議價空間約5.3%。

原業主於2009年01月以$185萬元(綠表)一手購入，持有單位13年，是次轉手賬面獲利約$440萬元，其間升值近2.38倍。資料顯示，瓊軒苑於2002年落成，2008年推售，共提供344伙，實用面積由398至642平方呎。

同場加映︰【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

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撰文 : 謝昕蕎

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瓊軒苑 居屋 牛池灣

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