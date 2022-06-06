  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 20:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

iMTV＋ 19:30 2022/06/06

分享：

分享：

其他股評時段:

01:00 大市概況
01:30 中國龍工 (03339)
01:38 中海油 (00883)
05:18 中國海外 (00688)
08:56 李寧  (00231)
10:55 龍源電力 (00916)、中國電力 (02380)
13:19 比亞迪 (01211)
15:10 理想汽車 (02015)
16:45 小鵬汽車 (09868)
17:25 蔚來 (09866)
19:29 新特能源 (01799)
20:35 協鑫新能源 (00451)
26:40 商湯 (00020)
29:10 贛鋒鋰業 (01772)

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 青姐話

最新專欄文章 更多

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？
2022/05/30
【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？
【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
2022/05/23
【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢
2022/05/16
【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
2022/04/25
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
2022/04/11
【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
汽車 電力 新能源 李寧 香港經濟日報 中國海外 中國 香港 經濟

上一篇文章

【有相睇】高樓齡不成問題　業主靠兩招吸客　荃灣中心放盤兩日即易手

下一篇文章

【有相睇】將軍澳廣場企理兩房　業主劈價70萬賣樓　租客「租轉買」斥748萬入市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款