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【VPN私隱安全】印度政府要求收集VPN用戶資料　ExpressVPN移除印度伺服器

科技 18:00 2022/06/06

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愈來愈多用戶為保障私隱，選用VPN（Virtual Private Networks，虛擬私人網絡）服務，避免Wi-Fi服務提供者，讀取其上網內容。印度政府早前公布一系列網路安全規範指令，當中包括要求提供B2C（企業對消費者）VPN方案的VPN服務商必須儲存用戶個人資料長達5年。ExpressVPN近日宣布，將移除所有位於印度的伺服器，保護用戶隱私。

ExpressVPN表示，未來用戶要連網印度仍舊可取得印度IP位址，並以新加坡與英國的虛擬伺服器傳送。

該公司又強調，從沒收集各種用戶紀錄，如瀏覽紀錄、流量目的地、資料內容或DNS查詢，也從沒儲存連線紀錄，如IP位址及連線時間等。

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是次由印度政府電腦緊急應變小組（Computer Emergency Response Team，CERT）推出的網路安全指令，將於6月27日正式生效。據悉，VPN服務商、數據中心、雲端服務供應商都必須儲存用戶資訊，包括姓名、電郵、電話號碼與IP位址，保留5年，並且要在得知保安問題的6個小時內向印度CERT回報。

責任編輯：張寶燕

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