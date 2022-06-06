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【人才管理】4招助企業傾聽員工意見　建立雙向僱傭關係

商業 17:26 2022/06/06

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IT專家Bob Lewis建議，企業宜多聆聽員工需求並關心員工需要，建立一個能夠吸引人才的工作環境，並整理出4招與員工溝通方法，以助企業挽留人才。

「大辭職潮」（Great Resignation）似乎越演越烈，許多打工仔不再只著眼於高薪厚職，而轉向追求更人性化工作模式，令各大企業面對招募和留住人才的挑戰。IT專家Bob Lewis建議，企業宜多聆聽員工需求並關心員工需要，建立一個能夠吸引人才的工作環境，並整理出4招與員工溝通方法，以助企業挽留人才。

【職場文化】非牟利組織4 Day Week Global　倡導企業轉換「4天工作制」

【人才短缺】疫下招聘海外員工　初創平台幫助管理
 
1：走動式管理
走動式管理（Management by Walking Around）指企業高層親身走入團隊，了解下屬工作進度和存在的問題，比起傳統金字塔式的層級管理更為主動。不但能與員工建立緊密的互動，還能很自然地建立團的工作理念、文化，更易傳授專業技能予員工，藉此增強員工的辦事能力，提高員工的質素。
 
2：匿名意見箱
建立一套員工可以表達想法的系統，如意見箱、員工專線等，確保員工能夠匿名表達，以解決現實中意見交流不順暢的問題。
 
3：員工圓桌會議
企業高層可隨機邀請不同員工用餐，藉此與員工見面和傾談，聆聽他們在工作期間遇到的難題，或幫助他們建立自己的職業生涯，從而更加了解個人職業發展方向。除有利於促進開放交流外，亦能為員工增添動力。 
 
4：房門開放政策
房門開放政策（Open door policy）意指容許所有員工可與管理層直接對話，並讓員工都可以隨時與管理層反映困擾他們的問題，籍此保持企業與員工間的雙向溝通，而且一旦問題有效排解，員工對團隊的滿意度和忠誠度都會提升。但Bob Lewis提醒，管理層需花時間驗證其內容，以確保政策的有效性。

【疫市營商】英國渡輪公司年初解僱800人　負責人事隔兩個月回應：別無他法

責任編輯：黃顯晴

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