【退休規劃】調查：港人退休需有400萬儲備　退休收入比例不理想

▲ 香港財務策劃師學會推算市民需要至少港幣 400 萬元儲備，才足以過理想的退休生活。（資料圖片）

有機構今日公布「香港退休開支指數」，推算市民需要至少港幣 400 萬元儲備，才足以過理想的退休生活。每月基本開支為13,465元，較上一年增加2,000元。

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香港財務策劃師學會公布「香港退休開支指數」，並委託研究機構 ｢尼爾森愛科（香港）」，以電話訪問形式收集香港約 300 位退休人士的生活開支等數據，進行調查。

每月開支 13,465 元

調查發現，在疫情緩和下，退休人士日常開支增加，升幅最大類別包括家庭服務、供養家人、外出用膳等。以2020 年為基準年（指數為 100），2021年錄得的指數為 117.4，升幅達 17.4%。其調查發現，2021年受訪者的每月平均開支明顯上升，錄 13,465 元；較 2020 年增加 2,000 元。

退休指數明顯上升，該會歸納三大原因，包括（一）基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜及肉類價格大幅上升，（二）調查時段疫情緩和刺激市民外出用膳及消費意慾；以及（三）政府消費券的蝴蝶效應。該會又假設港人於 60 歲退休，以及壽命至 85 歲，排除通脹等因素，簡單推算市民需要至少港幣 400 萬元儲備，才足以過理想的退休生活。

港人退休依賴個人儲蓄

該調查又發現港人退休收入比例不理想，有43%港人的退休收入不及退休前的一半。他們的被動收入亦偏低，對於個人儲蓄(81%)及強積金(30%)的依賴程度均高於整體水平(67%、20%)。而退休生活質素方面，83%受訪者有透過物業投資或投資回報，支持退休支出的受訪者滿意退休生活，高於整體水平(74%)，可見退休滿意程度與擁有被動收入來源成正比。

逾半港人(51%) 對退休後財務狀況感到警剔，而有採納專業理財意見，仍感警剔者只佔 36%。「退休三寶」依舊認知度不足，年金(21%)、逆按揭(13%)及保單逆按(11%)分別名列榜末，距首位的股票(67%)少近半。

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責任編輯：葉泳珊