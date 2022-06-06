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WFH沒有比較好？ 多間跨國企業要求員工重返辦公室

環球社會熱點 17:27 2022/06/06

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在家工作成為新冠肺炎疫情下的常態，隨著全球疫情緩和，企業陸續要求員工返回辦公室工作，甚至採取強硬態度。有調查顯示，美國紐約超過7成企業高層認為面對面工作對企業較好；亦有研究指在家工作的效率較低。

英國正式試行4天工作制 人工照收足 【下一頁】

美國聯邦政府數據指，現時只有7.4%民眾在家工作，較疫情高峰時的35%民眾大幅減少。「美國清潔聯盟」（Cleaning Coalition of America）3月詢問紐約超過200名企業高層，當中有76%人士認為重返辦公室工作有利企業表現。

多間跨國企業行政總裁亦希望員工返回辦公室工作，美國電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）更直言不諱警告員工、要求每周最少在辦公室工作40小時，否則要另謀高就。

高盛行政總裁所羅門（David Solomon）亦稱，將會致力恢復5日辦公室工作；而摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）對於重返辦公室工作採態強硬。

英國啤酒價格飆升 過萬間酒吧餐廳或倒閉 【下一頁】

芝加哥大學一項研究發現，員工在家工作的上班時間較長，但效率較辦公室工作低，特別是育有子女的員工。研究指，由於他們在會議上花費很多時間，與上司討論事情的時間變少。

上月發布的Webex研究稱，在家工作的員工需要頻密視像會議，存在高度會議疫勞。去年9月針對微軟員工的一項研究發現，部門之間過度依賴電郵及短訊傳遞資訊，員工難以傳達和理解複雜資料，導致跨部門聯繫減少。

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責任編輯：郭麗明

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