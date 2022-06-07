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【美股焦點】富途控股升19%　首季經調整淨利跌47%　付費用戶按年增68%

股市 06:43 2022/06/07

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富途控股首季經調整淨利跌47%　付費用戶按年增68%

富途控股（美：FUTU）公布今年首季業績，富途首季收入為16.41億元，按年下跌25.6%，淨利潤約5.72億元，按年減少50.8%；在非美國通用會計準則下的經調整淨利潤達6.22億元，按年減少47.2%。

富途控股收市升18.6%，收報43.7美元，成交9億美元。

富途創辦人兼首席執行官李華表示，今年首季市場動盪多變，投資者相對審慎，多地市場交投從去年高位回落，回復正常化。而國際化戰略持續發力，品牌在新加坡、澳洲市場的知名度不斷提升，財富管理與企業服務業務均穩中有進，支撐集團多元發展，為長遠增長添加動力。

富途首季整體交易規模按年減少41%至1.3萬億港元，當中，美股交易規模為8483億港元，港股交易規模為4478億元，滬深港通交易規模為276億元。截至今年3月底，整體客戶資產規模按年跌16.5%至3860億元，首季客戶日均收益交易達595,992筆，較去年同期減少34%。

雖然交易規模、客戶資產等均較去年縮水，但富途在客戶數量方面仍然保持增長。截至3月31日，付費客戶總數按年增長67.9%至約132.62萬人；註冊客戶總數接近291.1萬人，按年增長48.7%；用戶數量按年增長27.1%至1810萬人。

李華指，今年首季新增付費用戶約8.2萬人，有信心能夠完成早前訂立增長20萬付費用戶的年度目標，而在今年首季的新增付費用戶中，超過八成來自香港以及海外市場。

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