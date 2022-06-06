新加坡財長黃循財下周出任副總理 李顯龍親證為接班人

新加坡總理李顯龍今年4月宣布，若人民行動黨贏得下屆大選，將交棒予財長黃循財擔任總理。李顯龍周一宣布内閣改組將於下周一（13日）生效，黃循財會出任副總理並兼任財長職務。

李顯龍確認交棒財長黃循財 擔任下任新加坡總理（第二版） 【下一頁】

新加坡總理公署周一（6日）宣布内閣改組，李顯龍委任黃循財為副總理。當李顯龍放假或外訪期間，將由黃循財代理總理職務。

王瑞杰於内閣改組後會繼續留任副總理，不過王瑞杰會將總理公署的政策策略署交由黃循財接管。政策策略署主要負責監督新加坡中長期會面臨的主要優先事項及議題，包括人口問題和氣候變化，黃循財接管此機構反映其作為李顯龍接班人的身份。



現年49歲的黃循財2011年加入政壇，原本出任教育部長及財政部第二部長。黃循財為李顯龍內閣最年輕的閣員，去年接替因健康理由呈辭的王瑞杰成為財長。由於新加坡財長向來被視為接任總理的熱門，加上應對新冠疫情有功，黃循財早被視為下任總理的黑馬。

李顯龍於社交媒體Facebook發文，指新加坡下一代領導班子正逐漸成型，呼籲大家全力支持這項主要轉型，讓新加坡得以安全走出疫情及迎接更光明未來。

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新加坡内閣今次改組，除了黃循財外也有3名政務部長和政務次長獲升職，及有5人調換部門。 李顯龍表示調動部門是為了讓官員肩負起新職責。

王瑞杰也發文指，任命 黃循財為副總理是在領導層更新方面邁出重要一步。 王瑞杰表示 黃循財獲得他們全力支持，他也會 同時擔任副總理和經濟政策統籌部長， 盡其所能協助對方取得成功。

李顯龍今年4月曾在人民行動黨記者會表示，若人民行動黨（PAP）贏得下屆大選，會由第四代團隊（4G）領袖黃循財擔任新總理。

他未明確列出交棒的具體時間，曾指會在準備好的時候交棒，而關鍵考慮因素則是要為2025年大選制定戰略，決定應由他本人抑或黃循財帶領PAP出戰選舉。

李顯龍過往曾表示希望在70歲之前、即今年退下來。但由於他表明會繼續帶領國家擺脫疫情，並希望將完好無損、有良好工作秩序的新加坡移交給下一代領導班子，料今年未必會交棒。

責任編輯：鄭錦玲